NRK: De første vaksinedosene kommer til Norge over nyttår

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til kanalen.

Han ber nå Norge om å være klar til å rulle ut vaksineringen rett over nyttår.

Det er Sverige som sørger for Norges tilgang til coronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.