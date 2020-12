Nytt tilfelle av fugleinfluensa i Rogaland

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding onsdag. Det er nå funnet to viltlevende fugler med fugleinfluensa i Rogaland.

– Vi er ikke overrasket og venter å finne flere tilfeller framover. Vi minner om at fugleinfluensa først og fremst utgjør en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.