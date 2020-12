Staten vil inn med digitale fellesløsninger i skolen

En ny handlingsplan for digitalisering av grunnopplæringen tar mål av seg å få skolene til å utnytte digitale muligheter bedre enn i dag.

I arbeidet med planen har Kunnskapsdepartementet fått mange innspill om at kommunene ønsker flere fellesløsninger og mer samhandling.

– Mange kommuner og skoler har jobbet godt med digitalisering, men noen synes det er krevende og ikke alle jobber like systematisk og langsiktig. Etter gode innspill fra kommunene selv, ønsker vi med denne handlingsplanen å bidra til å redusere forskjellene gjennom flere tiltak med tettere samarbeid mellom stat og kommunene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I handlingsplanen lover hun å starte arbeidet med en tjenestekatalog som skal gjøre det enklere for skolene å velge mellom et vell av digitale ressurser der ikke alle holder like høy kvalitet.

Kunnskapsministeren mener skolene må bli bedre på personvern. I dag mangler 30 prosent av skolene gode rutiner på håndtering av personverndata.

Handlingsplanen tar også mål av seg å heve lærernes kompetanse og skaffe mer kunnskap om skolenes tilnærming til digitalisering.