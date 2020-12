Dette er regjeringens juleregler

– Julen er en tid for nærhet, ikke avstand. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange som mulig av de man ønsker rundt seg. Det fortjener vi, ikke minst i år, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag.

Men det ligger en bekymring for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet.

– Vi ønsker ikke å starte det nye året med stigende smittetall og nye innstramminger i januar. Det vil ingen av oss, sa Solberg.

Derfor mener regjeringen at det er nødvendig med smitteverntiltak også i julen. Men det lempes på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

Inntil ti gjester

Hovedregelen er at man begrenser det antallet mennesker man har sosial kontakt med gjennom hele jule- og nyttårsperioden, og ikke minst i førjulstiden.

Regjeringen opprettholder derfor anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester til over nyttår, men åpner for inntil ti gjester på to av dagene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og Line Vold fra FHI holder pressekonferanse om coronasituasjonen og julefeiring. Foto: NTB

– Det betyr altså inntil ti gjester på julaften og inntil ti gjester på nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden, sier Solberg som også minnet om at alle må holde minst en meters avstand til de man ikke bor sammen med.

– Avstandsreglene gjelder gjennom hele selskapet. Fra gløggen serveres, til man setter seg til bords. Når gavene deles ut. Og når kaffen og julekakene kommer fram.

Bekymret for importsmitte

Det anbefales fortsatt å unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands, men regjeringen er klar over at reiser i julen for mange kan sies å være nødvendige.

– Alternativet ville vært en jul uten familien, sier Solberg.

Hun sier det er greit å reise på hytta, så lenge en følger de gjeldende reglene for reise og sosial kontakt, men understreket at dette ikke er julen for å reise utenlands – med mindre du virkelig må.

– Vi vet at mange vanligvis bruker juleferien til å besøke familie som bor i andre land. Min bekymring er at de som velger å reise ut, bringer med seg smitte tilbake. Derfor vil jeg på det sterkeste minne om karantenereglene.

Samvær med begge foreldrene

Avslutningsvis minnet statsministeren om at foreldre ikke må glemme at de er de viktigste personene i sine barns liv, også ungdommen.

– Jeg sier dette nå, med håp om at mange finner ro til gode samtaler og hyggelige ting å gjøre sammen i julen. På tvers av generasjoner.

– Og la meg presisere: Barn og unge med skilte foreldre bør få samvær med begge foreldrene sine, som normalt, gjennom juleferien.