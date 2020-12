Norge fraværende på listen over asylfly fra Hellas

Torsdag denne uka letter det første av i alt åtte fly som etter planen skal hente sårbare asylsøkere ut av Hellas i desember. Flyet går til Tyskland.

Tyskland er også mål for neste fly, som letter 10. desember.

I løpet av måneden er det i tillegg planlagt to flyginger til Nederland, én til Frankrike, én til Portugal, én til Luxembourg og én til Sveits. Det viser en foreløpig oversikt fra EU som NTB har fått tilgang til.

Men Norge mangler.

– Vi har jobbet hardt for å få fortgang på dette. Vi har til og med sendt ambassadøren vår på greske myndigheter for å snakke om dette, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Venter på navneliste

Det Norge venter på, er at myndighetene i Hellas skal sende over en liste med personer som er aktuelle for overføring til Norge, forklarer statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hun avviser kritikken som aktivister og opposisjonspolitikere har kommet med om sendrektighet i innsatsen.

– Vi har gjort alle nødvendige forberedelser fra norsk side, sier Barstad.

– Det står ikke på oss.

Utlendingsdirektoratet fikk instruks om å sette i gang arbeidet 9. september, samme dag som verden våknet til bildene fra storbrannen i den overfylte Moria-leiren på øya Lesvos.

Etter brannen har en provisorisk teltleir vokst fram som erstatning, og de rundt 7.300 asylsøkerne som er igjen, går nå en vanskelig vinter i møte.

Skal avlaste Hellas

Så langt er 1.639 enslige mindreårige asylsøkere og sårbare familier hentet ut gjennom relokaliseringsprogrammet. Disse er overført til Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Luxembourg, Portugal og Tyskland.

Programmet organiseres av EU og Hellas i samarbeid med FN, og formålet er å hente ut noen av de mest sårbare asylsøkerne for å avlaste greske myndigheter.

Når de åtte planlagte flygingene i desember er gjennomført, vil ni land ha tatt imot asylsøkere. Alt i alt har 16 land sagt at de vil bidra i innsatsen, Norge inkludert. Men koronasituasjonen har gjort innsatsen mer utfordrende.

Norge har sagt seg villig til å ta imot 50 asylsøkere.