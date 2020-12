Nytt forslag på bordet i vekterkonflikten

Vekterstreiken er nå inne i sin tolvte uke. Flere tusen vektere som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund er fortsatt i streik over hele landet, men nå har forbundet levert et nytt løsningsforslag.

– Løsningsforslaget innebærer ikke økonomiske endringer utover det som allerede ligger i oppgjøret, men inneholder tekstmessige presiseringer, blant annet den legitime retten til fastlønn for vektere. Dette er et forslag som kan bringe denne konflikten til en løsning, sier forbundsleder Anita Johansen i en pressemelding.

Hun peker på at konsekvensene for sikkerhetsbransjens kunder nå er så store at begge parter må være seg sitt ansvar bevisst og bidra til en løsning. Vaktselskapene, med ett unntak, er villige til å godta den fremlagte løsningen.

– Vi har strukket oss så langt det er mulig og ber om at arbeidsgiversiden gjør det samme. Vi er åpne for dialog når som helst, sier Johansen.