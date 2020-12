Naprapater og osteopater får offentlig autorisasjon som helsepersonell

Hvert år er det 1,1 millioner behandlinger som utføres av naprapater og osteopater. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for offentlig godkjenning og autorisasjon av de to yrkesgruppene gjennom budsjettforhandlingene.

– Dette har aldri vært alternativ medisin, men helt ordinær helsebehandling for muskel- og skjelettlidelser på linje med fysioterapi og kiropraktikk. Hvert år bidrar disse yrkesgruppene til å redusere sykefravær og gi bedre livskvalitet for tusenvis av nordmenn. Disse behandlingene har god dokumentert helseeffekt og endelig får de anerkjennelse for det gjennom en offentlig autorisasjon også her i Norge, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

– Med autorisasjon på plass vil det bli stilt krav om 4-årig høyskoleutdanning og standarder for praktisering av disse helseyrkene i Norge. Dette vil styrke pasientsikkerheten, tryggheten og kvaliteten for pasientene, mener hun.

Osteopater har offentlig autorisasjon i Island, Finland og Danmark, mens naprapater har offentlig autorisasjon i Sverige og Finland.