Pensjonskutt for private barnehager blir reversert

Avtalen ble lagt fram tirsdag kveld.

Samtidig skal kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på årets nivå, i utgangspunktet for første halvår 2021.

Frp har også fått gjennomslag for at det skal nedsettes et hurtigarbeidende utvalg, der blant andre KS og Private Barnehagers Landsforbund skal delta, for på utrede finansieringen av private barnehager.