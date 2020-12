Siv Jensen: – Frp har fått gjennomslag på i overkant av 18 milliarder kroner

– Hadde det vært en normal situasjon, er det ikke gitt at vi ville stemt for dette budsjettet. Å kaste landet ut i regjeringskrise midt under en pandemi når folk trenger trygghet, ønsker vi ikke. I avtalen er det presisert at vi står friere enn normalt til å fremme våre egne forslag i året som kommer. Det vil regjeringen merke, sa Frp-leder Siv Jensen da hun og de tre lederne for regjeringspartiene presenterte budsjettenigheten på Stortinget tirsdag kveld.

Jensen sier at Frp blant annet har fått fjernet avgiften på sjokolade og sukkervarer, avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir halvert og at avgiftene på øl og vin går ned med 10 prosent. I tillegg går avgiften på snus ned med 25 prosent.

Mer til pensjonistene

Frp skriver i en pressemelding at de har fått flertall for å kutte avgiftene med over 7 milliarder kroner neste år sammenlignet med regjeringens forslag.

Ifølge partiet har de også fått gjennomslag for over 2 milliarder kroner ekstra til pensjonistene.

Jobbene skal sikres

I en felles pressemelding fra regjeringspartiene sier Mudassar Kapur (H), som leder Stortingets finanskomité, at skatte- og avgiftslettelsene blant annet skal trygge jobber.

– Før coronakrisen var arbeidsledigheten i Norge rekordlav etter over seks år med denne regjeringens politikk. 4 av 5 jobber ble skapt i det private næringsliv. Det er dit vi skal tilbake, og med denne budsjettenigheten staker Erna ut kursen dit. Dette er også et budsjett som bidrar til å inkludere flere. Alle skal få mulighet til å delta i arbeidsliv og samfunnsliv. En jobb å gå til er nøkkelen til alt, sier Kapur.