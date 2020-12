Drapsforsøkssiktet 15-åring fengslet i én uke - knivstakk 14-åring

Kjennelsen ble avsagt i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. Politiet hadde bedt om to ukers varetekt for 15-åringen, mens gutten selv motsatte seg fengsling.

Oslo tingrett konkluderte med å støtte politiets syn på at det er skjellig grunn til å mistenke gutten for drapsforsøk, men ga politiet bare medhold i én ukes varetekt for den unge siktede. Han ble også ilagt brev- og besøkskontroll.

– Vi hører hva retten sier og tar det til etterretning. Det var for så vidt ikke uventet, så vi jobber med det vi skal, og så får vi eventuelt komme tilbake og be om forlengelse dersom det er behov for det, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til NTB etter at fengslingsmøtet var ferdig.

Stakk med kniv

Dommer Åsa Gjesdal Bech skriver i kjennelsen at retten finner det mer sannsynlig at 15-åringen innså muligheten for at han kunne drepe 14-åringen da han stakk ham i magen med kniv, og at han likevel valgte å stikke ham, enn at han ikke innså denne muligheten.

– Den senere etterforskning vil avdekke om siktede hadde drapsforsett eller om det dreier seg om en grov kroppsskade, skriver dommeren videre og støtter seg til politiets etterforskningsdokumenter når hun også støtter politiets bekymring for at 15-åringen vil kunne påvirke vitner i saken dersom han ikke varetektsfengsles.

– Selv om siktede ikke er kjent av politiet fra før av, viser retten til alvorligheten i handlingen, og det som er beskrevet og legger til grunn at siktede både vet hvem han skal kontakte, og at han mest sannsynlig kommer til å gjøre det, skriver Bech i kjennelsen.

Betenkningstid

15-åringen møtte, synlig preget av alvoret, i retten med sin forsvarer, advokat Bjørn Rudjord. Han tok betenkningstid på kjennelsen.

– Vi vil nå snakke sammen og kan anke beslutningen. 15-åringer skal ikke fengsles med mindre det er tvingende nødvendig, og det mener vi ikke det er her, sier advokat Bjørn Rudjord etter fengslingsmøtet.

– Han har forklart seg om saken og om hva han har gjort, sier Rudjord.

Delvis lukket

Rettsmøtet gikk for delvis lukkede dører, med én representant for mediene til stede i den lille rettssalen i første etasje i Oslo tinghus. Utover det var 15-åringens foreldre og en ansatt i barnevernet i den aktuelle bydelen.

14-åringen politiet mener 15-åringen forsøkte å drepe, ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo mandag formiddag. Han ble senere funnet på en buss ved Furuset senter og brakt til Ullevål sykehus hvor han ble operert. Han er tirsdag utenfor livsfare.

De to guttene skal ha hatt kjennskap til hverandre fra før.

Unge i avhør

15-åringen ble avhørt av politiet mandag kveld. Fordi den siktede er så ung, kan ikke politiet begjære mer enn to ukers varetekt om gangen. Så unge lovbrytere kan heller ikke plasseres i vanlige fengsel, men i Kriminalomsorgens spesielle ungdomsfengsel på Eidsvoll.

Flere ungdommer, mange under 16 år, var til stede da drapsforsøket skal ha funnet sted. Politiets etterforskning er helt i startfasen, og mange avhør gjenstår av dem som kan ha opplysninger av interesse for etterforskningen.

– I alvorlige saker er det slik at de under 16 år skal avhøres gjennom såkalte tilrettelagte avhør, forklarer politiadvokat Kari Kirkhorn.

Det ble søkt i området etter våpenet som skal ha blitt brukt, men politiet vil ikke kommentere om det ble gjort noen funn under dette søket.