Politiet undersøker konkrete personer etter mistenkelig gruvedødsfall

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne når det gjelder dødsfallet, opplyser de i en pressemelding.

Solum ble sist observert 25. mars i år og ble funnet død i Steinsåsgruvene 19. mai.

– Vi har nå kommet inn i en fase der vi ser at noen personer er av særlig interesse for den videre etterforskningen. Det betyr at politiet undersøker om konkrete personer er skyld i Solums død, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.