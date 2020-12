Frykter smittebombe i jula: – Risikerer at pandemien løper løpsk

Tirsdag tilrer Henrik Ullum stillingen som direktør i Statens Serum Institut (SSI) i Danmark. Første dag på jobb kaster han ut en brannfakkel til de som ser for seg å feire en normal jul.

Til TV 2 sier Ullum at han er bekymret for årets julefeiring, og at den kan bli den største utfordringen så langt i pandemien.

Julenissen sitter i en plastikkboble i dyreparken i Aalborg, slik at det ikke er fare for coronasmitte når barna kommer for å hilse på. (Photo by Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT Foto: Henning Bagger / AFP

– Hvis vi ikke virkelig, virkelig passer på, så risikerer vi at pandemien løper løpsk, sier han.

Normalt reiser danskene på kryss og tvers av landet for å feire julen med familie og venner.

– Hele 2020 har vært vanskelig. Vi er nå på vei ut av 2020, og det er en vaksine på trappene. Jeg kan godt forstå om noen tenker «Nå gidder vi ikke forholde oss til corona mer». Men det er vi nødt til å gjøre i en stund til, sier han til TV-kanalen.

– Kan ikke se noen bedring



Til nå har 80.481 fått påvist smitte av covid-19 i Danmark, og 837 av dem er døde av viruset.

259 coronasmittede er nå innlagt på sykehus i Danmark. 44 av dem ligger på intensivavdeling, og 28 er tilknyttet respirator.

Åsa Bengård Andersen, ledende overlege ved infeksjonsklinikken på Rigshospitalet, er bekymret.

– Jeg kan ikke se noen bedring ennå. Jeg er litt bekymret over at det ikke er noe fall å spore i de parameterne vi følger med på, sier hun.

Andersen tror derfor det kan bli innført enda strengere restriksjoner mot smitten.

Julelysene er tent i Oslo sentrum, men det er lite folk ute og vandrer på grunn av coronaviruset. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kan bli mer normalt i Norge



Det er ikke bare i Danmark man kanskje må forbedrede seg på en litt annerledes julefeiringen. I løpet av denne uka er det ventet at Helseminister Bent Høie vil gi klare råd om hvordan man skal feire jul i Norge.

– Det er råd om hvordan en bør planlegge juleselskap, hvor mange en kan invitere og den typen spørsmål som mange ønsker svar på. Det kan en ikke få beskjed om en uke før jul. Derfor ønsker vi å komme med de rådene, sier Høie i et intervju med NRK.

De siste dagene har smitteøkningen i Norge begynt å flate ut. Det kan være gode nyheter.

– Det øker også muligheten for at julen kan bli mer som normalt. Da vi innførte disse tiltakene, så var min store bekymring at vi i juletiden skulle ha mange innlagte på sykehusene. Og mange som satt hjemme og var bekymret for sine, sier helseministeren.