Klar nedgang i hivsmitten

Tirsdag er Verdens aidsdag, og helseminister Bent Høie (H) gleder seg over utviklingen.

– Det er svært gledelig at vi ser en markant nedgang i antall nye smittetilfeller av hiv i Norge. Kun en liten andel av dem som blir diagnostisert med hiv, er smittet i Norge, sier han.

I fjor fikk 176 personer hiv-diagnosen, viser en oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ventes at 125 personer vil få diagnosen i år.

I alt har 6.750 nordmenn blitt smittet av viruset, som skapte stor frykt på 1980-tallet.

Flest hetero

Homoseksuelle og sprøytenarkomane har lenge vært ansett som risikogruppene, men statistikken viser at det er flest heteroseksuelle som har fått hiv. De fleste har blitt smittet i utlandet.

I år har i alt har 54 personer i kategorien heteroseksuelle fått påvist hivsmitte, noe som er nesten en halvering sammenlignet med i fjor. 37 av disse er blitt smittet i utlandet, mot 67 i fjor.

Nedgangen i denne gruppa har trolig sammenheng med koronapandemien og kan ha blitt forsterket på grunn av redusert innreise og utreise i Norge, ifølge departementet.

Til sammenligning har 49 homoseksuelle fått diagnosen i år, mot 61 i fjor.

Siden 2017 har PrEP-pillen har vært tilgjengelig gratis for homofile menn. Den gjør at man kan ha sex uten kondom uten å risikere hivsmitte.

– Det viser at satsingen på forebygging og innføring av PrEP har gitt tydelige resultater, mener Høie.

Mer åpenhet

Med vellykket behandling er hivpositive i dag ikke smittsomme. Likevel gjør skam og fordommer det tungt å leve med sykdommen, framholder helseministeren.

– Derfor må vi fortsette arbeidet for mer åpenhet og mer kunnskap, sier han.

Hiv-viruset er påvist i alle land i verden, med Afrika sør for Sahara som det hardest rammede kontinentet. Ifølge FN var det ved utgangen av 2019 om lag 38 millioner mennesker som lever med hiv. Siden starten av epidemien anslås det at om lag 78 millioner mennesker er blitt smittet med hiv, mens over 35 millioner mennesker har dødd av aidsrelaterte sykdommer.