26-åring pågrepet og siktet i en av de største narkotikasakene i 2020

Politiet har jobbet med saken i over ett år, melder TV 2.

– Vi startet etterforskningen i desember 2019, sier Kenneth Wilberg, leder av Etterforskningsseksjonen organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

Politiet mener å ha avdekket et større kriminelt nettverk som driver med både våpen- og narkotikahandel, og har flere titalls mistenkte og siktede i saken.

Gjennom 2020 har politiet slått til på flere adresser på Innlandet og Østlandet. Det har resultert i flere beslag av narkotika, våpen og rundt 4,9 millioner kroner.

Politiet mener at nettverket har vært en stor aktør innen narkotikaomsetning og at gjenger i Oslo-området har vært på kundelisten. Det kriminelle nettverket strekker seg over flere land i Europa, og norsk politi har samarbeidet internasjonalt.

Som hovedmann har politiet pekt ut en 26 år gammel palestinsk mann som har bodd i Norge i mange år. Han ble pågrepet i Stockholm allerede i april og er siktet for grov narkotikakriminalitet. Snart vil det bli tatt ut tiltale mot ham og flere andre.