Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha drept kvinne i Trondheim i fjor

Drapet på Cathrine Sand skjedde på Lademoen i Trondheim 27. oktober i fjor.

«Retten finner det klart at tiltalte med viten og vilje stakk kniven inn i brystet på Sand, og at han i gjerningsøyeblikket forsto at knivstikket ville medføre døden», heter det i dommen som ble avsagt for tiltalte mandag ettermiddag, ifølge Adresseavisen.

Dommen om tvungent psykisk helsevern er i tråd med påstanden aktor la ned under rettssaken som fant sted i Sør-Trøndelag tingrett i forrige uke.

Dommen er den tredje der 47-åringen er dømt til tvungent psykisk helsevern. I 2017 ble mannen dømt til tvungen behandling for å ha tent på to kommunale boligkompleks i Rogaland i løpet av et halvt døgn rundt årsskiftet 2015/2016.

I januar i år ble mannen i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern i forlengelse av dommen fra 2017.

Et par måneder før drapet på Cathrine Sand krasjet 47-åringen inn i et anleggsområde i Trondheim mens han var full. Han kjørte bil til tross for at han er nesten blind etter å drukket tresprit blandet med kaffe i 2001. Mannens hund døde i ulykken.