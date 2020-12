Finnmarking må i fengsel for å ha tent på hytta mens kona og datteren var til stede

Politiet fikk melding om brannen i Bugøyfjord i Sør-Varanger klokken 5.35 den 8. april i år, og alle nødetater og redningshelikopter ble sendt til stedet. Hytta var overtent da nødetatene kom fram.

Mannen i 50-årene var ifølge dommen full da han helte bensin flere steder i hytta mens hans mindreårige datter lå og sov i andre etasje. Etter at mannen natt til 8. april sendte flere tekstmeldinger til kona, ble kona bekymret for datteren og dro til hytta sammen med sin mor.

Tok fyr i håret til svigermoren

Da kona ankom hytta, fortsatte mannen å helle bensin ut over gulvet, og tente på bensinen med en lighter. Det tok også fyr i bensinkanna, men svigermoren fikk tatt med seg den brennende kanna ut av hytta. Mens hun bar kanna, tok det fyr i håret og klærne hennes, og hun fikk andregradsforbrenning på hånden.

Datteren våknet etter at det hadde tatt fyr i hytta. Ifølge kona nådde flammene datteren til skuldrene da hun sto i døråpningen til soverommet sitt, men hun fikk dempet flammene ved å kaste et klesplagg over dem og kom seg ut av den brennende hytta.

I retten innrømmet mannen at han hadde startet brannen, men sa at han ikke ønsket å skade noen. Retten mente på sin side at ildspåsettelsen var forsettlig, og at brannen lett kunne medføre tap av menneskeliv.

Ble funnet i snøen med ladd hagle

Etter å ha tent på hytta, tok mannen med seg en ladd hagle og kjørte av gårde på en snøscooter. Han ble funnet av et tilfeldig forbipasserende vitne, liggende i snøen ved siden av snøscooteren noen hundre meter fra hytta etter å ha kjørt inn i et tre.

Mannen sa i retten at han ikke husket dette, men kjente seg skyldig i tiltalepunktene. Han kjente seg også skyldig i å ha tatt bilder av en meldingsutveksling mellom kona og en annen mann, og ha lagt dem ut på Facebook-siden sin.

I alt ble mannen dømt til tre år og én måneds fengsel. I tillegg må han ut med mellom 100.000 og 150.000 kroner i erstatning til kona, datteren og svigermoren.