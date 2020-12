15-åring siktet for drapsforsøk på 14-åring i Oslo

Politiet rykket ut etter meldinger om slåsskamp på Linderud senter mandag klokka 11.30. En gutt på 14 år ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

– Det var en ung gutt på 14 år som ble sendt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter å ha blitt stukket med en skarp gjenstand, sier kriminalleder Morten Kalhagen i Oslo politidistrikt til NTB.

Like før klokka 14 meldte politiet at en ungdom var pågrepet for hendelsen. Politiet opplyser mandag kveld til NTB at dette er en 15 år gammel gutt, som mandag kveld sitter i avhør hos politiet. 15-åringen er siktet for forsøk på drap.