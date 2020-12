Advokaten til utvist 18-åring: – Kommer ikke på tale med utreise 7. desember

Saken om Hasan, som kom til Norge sammen med familien som seksåring, har vakt mye engasjement. Søndag viste demonstranter sin støtte utenfor Stortinget og krevde at han får bli i landet.

Advokat Nicolai Skjerdal sier til NTB at de kjemper på flere fronter mot utkastelsesvedtaket fra Utlendingsnemnda (Une). Vedtaket slår fast at Hasan må ut av Norge og dra til Jordan fordi moren er jordansk statsborger.

– Vi fremmet umiddelbart en begjæring om utsatt utreisefrist. Det kommer ikke på tale med utreise 7. desember. Det er blant annet fordi han ikke har jordansk pass, så han kommer ikke inn i landet. I tillegg går det ikke fly, og landet er hardest rammet av corona i Asia, sier Skjerdal.

Han har foreløpig ikke fått svar fra Politiets utlendingsenhet (PU) på begjæringen om utsatt frist.

Varsler søksmål

Samtidig vil advokaten kjempe mot selve utvisningsvedtaket gjennom et planlagt søksmål mot staten, hvor det også bes om midlertidig opphold for Hasan mens saken behandles i rettssystemet. Søksmålet er foreløpig ikke oversendt Oslo tingrett.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og denne måneden mottok han et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE). Han må forlate landet innen mandag 7. desember.

Demonstrasjon

Bakgrunnen for at Hasan er nødt til å forlate landet er at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

18-åringen har fått støtte både fra lokalsamfunnet og politikere. Blant talerne på søndagens demonstrasjon var Asker-ordfører Lene Conradi (H), som har bedt Une om å vurdere saken på nytt.

– Vi har tatt vare på deg i mange år, Mustafa. Du er en askerbøring som meg. Uansett utfall vil du alltid ha et hjem hos oss i Asker, sa ordføreren, ifølge Budstikka.

UNE: – Grundig vurdert

Avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, sier til VG at Hasans sak og hans tilknytning til Norge har blitt grundig vurdert flere ganger opp gjennom årene.

– Hans sak har også vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der Une fikk medhold. På generelt grunnlag, så skal det mye til for å få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Reglene er slik at tilknytning til Norge og sterke menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det skal mindre til for at et barn får opphold på humanitært grunnlag, enn en voksen.

NTB har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet (PU) i forbindelse med begjæringen om utsatt frist, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.