Høie: Avklaring om corona-julen denne uken

– Det er råd om hvordan en bør planlegge juleselskap, hvor mange en kan invitere og den typen spørsmål som mange ønsker svar på. Det kan en ikke få beskjed om en uke før jul. Derfor ønsker vi å komme med de rådene , sier Høie i et intervju med NRK.

Han sier at nedgangen i smitte de siste dagene kan tyde på at tiltakene som er innført, virker.

– Det øker også muligheten for at julen kan bli mer som normalt. Da vi innførte disse tiltakene, så var min store bekymring at vi i juletiden skulle ha mange innlagte på sykehusene. Og mange som satt hjemme og var bekymret for sine, sier helseministeren.

Han understreker at vi fortsatt er inne i en vanskelig situasjon og at det har vært flere koronadødsfall de siste ukene. Høie påpeker også at de kan bli nødt til å endre på rådene de gir fortløpende.

– Vi lever i en tid hvor ting kan endre seg, men vi prøver å gjøre det mest mulig forutsigbart i en uforutsigbar tid.

I NRK-intervjuet sa Høie at avklaringen om julen vil komme allerede tirsdag, men dette ble senere avvist av kommunikasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Avklaringen vil komme i løpet av uka, men ikke tirsdag, får NTB opplyst.