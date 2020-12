Meteorologene advarer: – Kjør forsiktig

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for store deler av Østlandet. Det er ventet svært glatte veier i Oslo, Viken og Innlandet som følge av underkjølt regn.

– Fra lunsjtider mandag er det fare for regn som fryser på bakken på deler av Østlandet, skriver Meteorologisk Institutt på Twitter.

Meteorologene har et klart råd til bilistene.

– Sko deg etter forholdene og kjør forsiktig!

Værtjeneste: Sjekk værmeldingen der du er

Opphører tirsdag



Ifølge meteorologen er dette sesongens første farevarsel for underkjølt regn i Sør-Norge. Underkjølt regn er regndråper som fryser til is ved kontakt med omgivelsene.

+10 grader i Tafjord og -15 på Røros! Kaldt på Østlandet og inne i landet nordover, men veldig mildt langs det meste av kysten. Utover dagen kommer mildluft også inn over Østlandet, men kan da gi regn som fryser på bakken, så pass på! pic.twitter.com/vUh5R7tfsk — Meteorologene (@Meteorologene) November 30, 2020

– Nord for Oslo øker sjansen for underkjølt regn, og omfanget avhenger av hvor fort temperaturen stiger, hvor temperaturen er over null. Det ser ut til at skillet går omtrent ved Drøbak, sier Terje Alsvik Walløe, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Dagbladet.

Nedbøren er ventet å opphøre tidlig tirsdag morgen.

Les også: WHO: Vær i aktivitet under pandemien

Påkjøring bakfra



Hvert år skaper underkjølt regn store vanskeligheter i trafikken. Isen kan være svært vanskelig å se for bilister og fotgjengere.

På E16 ved Gardermoen har det mandag morgen vært en ulykke hvor totalt tre biler var involvert. Ifølge politiet skal det være snakk om en påkjørsel bakfra.

– Mindre personskader, involverte til legevakt for sjekk, skriver Øst politidistrikt på Twitter.