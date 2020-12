Overgrep mot barn har økt under koronapandemien

Det viser ferske tall fra Politidirektoratet, skriver Aftenposten.

– I uke 11 til 45 har det vært en økning i antall saker på 3,2 prosent i forhold til samme periode i 2019. For saker knyttet til mishandling i nære relasjoner, er det til sammen registrert 2.167 saker. Dette er en økning på 12,5 prosent i forhold til samme periode i fjor, sier seksjonssjef Harald Bøhler i straffesaksseksjonen i Politidirektoratet.

Politidirektoratet er bekymret for at det kan være en økt risiko for at barn utsettes for seksuelle overgrep under pandemien.

– Særlig gjaldt dette i starten av pandemien da skoler, barnehager og øvrig tjenestetilbud til barn var helt eller delvis nedstengt. I denne perioden var det også en økt bekymring for at barn som lever i familier der de utsettes for vold og overgrep, ikke ble fanget opp, sier han.