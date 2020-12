Fire politibetjenter siktet etter voldshendelse

Fire franske politibetjenter er siktet for å ha banket opp en svart mann i Paris. To av dem sitter fremdeles varetektsfengslet, ifølge myndighetene.

De fire politifolkene angrep tilsynelatende uprovosert musikkprodusenten Michel Zecler tirsdag forrige uke. Hendelsen har ført til omfattende demonstrasjoner i Frankrike.

Storbritannia forbyr Huaweis 5G-utstyr

Den britiske regjeringen innfører et forbud mot installering av 5G-utstyr fra den kinesiske telegiganten Huawei fra september neste år.

– Vi tar drastiske steg for å bli et av landene som er strengest i verden på telekomsikkerhet, sier medie-, sport- og kulturminister Oliver Dowden. Mandag legger regjeringen fram en ny sikkerhetslov for Parlamentet.

Evakuert etter brann

Fem personer ble natt til mandag evakuert fra en bolig på Årvoll i Oslo etter brann i en leilighet.

Brannmannskapene sendte inn røykdykkere i huset for å avklare om det fantes flere personer i huset, men fant ingen. Det er ikke meldt om noen skadde, og brannen ble meldt slukket etter en drøy halvtime.

282 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det er 71 færre registrerte enn dagen før og 124 færre enn natt til mandag for en uke siden.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 35.828 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Beinbrudd for Biden

USA kommende president Joe Biden falt og vrikket ankelen da han lekte med hunden Major lørdag. Nærmere undersøkelse viste at 78 år gamle Biden hadde fått to små brudd i midten og på høyre side av fotroten.

Det opplyser Bidens personlige lege Kevin O’Connor til NBC News. Den påtroppende presidenten må belage seg på å gå med en solid ankelstøtte i flere uker, ifølge legen.