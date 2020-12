Flertall på Stortinget mot å plassere unge på sykehjem

Til tross for at Stortinget flere ganger har vedtatt at barn og unge samt personer under 50 år ikke skal kunne plasseres på sykehjem, har flere kommuner fortsatt praksisen.

Nå er det flertall på Stortinget for å lovregulere og sette ned et forbud mot denne praksisen, skriver VG.

– Sykehjem for unge må forbys. Det må et lovforbud til for at kommunene skal slutte med denne praksisen, sier stortingspolitiker Kari Kjønaas Kjos (Frp). Hun mener at de tidligere stortingsvedtakene har huller som gjør at kommunene kan fortsette praksisen og fremmet tidligere i høst et forslag om forbud.

Ni barn under 18 år og 94 personer mellom 18–49 år bor i dag på institusjon for eldre, viser tall fra Helsedirektoratet. Mens tre av de mindreårige barna ville flytte, ønsket 24 av de unge og voksne seg annen bolig, ifølge avisen.

– Jeg er glad for at det er bred enighet om at vi nå skal få på plass en lovregulering, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Men det er fortsatt langt fram til et vedtak kan settes i kraft. Helse- og omsorgsdepartementet må først utarbeide et lovforslag, som igjen må sendes tilbake til Stortinget for vedtak. Et vedtak om forbud kan dermed tidligst komme neste høst.