Innbyggerne i Halden oppfordres til å avlyse vennemiddagene i førjulstiden

– Sosiale sammenkomster bør avlyses eller utsettes, voksne bør slutte å møtes. Avlys vennemiddagene, fest og andre sosiale sammenkomster. Dette er ikke tiden for å møtes slik vi ønsker i førjulstiden, sa kommuneoverlege Kjersti Gjøsund på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Totalt 28 personer har testet positivt for covid-19 i Halden denne uka, sammenlignet med 22 uka før. Over 1.500 personer har blitt coronatestet denne uken, noe kommunen er godt fornøyd med.

Kommunen åpner nå opp for idretts- og fritidsaktiviteter for alle under 16 år.

– Det er ikke særlig smitte hos de under 16 år, det er de voksne som smitter hverandre. Det er årsaken til at vi åpner opp for barna og strammer inn for de voksne og ungdom, sier Gjøsund.