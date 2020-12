Moss stenger ned

– Vi har de siste ukene opplevd en økning i antall smittede og som kulminerte med tall denne uken som langt overstiger de hektiske ukene i mars og april når landet var i såkalt «lock down», sier kommunedirektør Hans Reidar Ness i en pressemelding.

Det var opprinnelig planlagt et krisemøte på mandag, men på bakgrunn av de nye smittetallene ble dette fremskyndet til lørdag, hvor nedstengningen ble bestemt.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) understreker at hun er klar over at de strenge tiltakene vil få store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker.

– Det er jeg dypt bekymret for, men vi ser at de nasjonale og lokale tiltakene ikke er tilstrekkelige for å få bukt med smitten, sier hun.

Omfattende tiltak

Maks ti personer kan møtes privat, og alle må holde minst én meters avstand. Alle innendørs arrangementer bli forbudt, med unntak av begravelser, vigsler og dåp. Munnbind i taxi blir påbudt.

Kulturaktiviteter som museer, kino, konserter, svømme- og bingohaller stenges. Treningssentrene holder fortsatt åpent, men gruppetreninger blir forbudt.

Det innføres rødt nivå i videregående skole og på voksenopplæring, og i tillegg vil det vurderes rødt nivå på ungdomsskolene. Det kan også bli juleferie tidligere enn planlagt på skolene. Flere skoler er rammet av smittetilfeller og karantener.

– Trist

Tiltakene trer i kraft fra midnatt mandag kveld og vil vare til og med 14. desember. Tollerud sier det er trist at man må innføre slike tiltak på første søndag i advent, men understreker at det er helt nødvendig.

– Tiden vi går inn i nå skulle vært fylt med sosiale sammenkomster, som felles julegrantenninger, nissetog og julebord. Men la nå ikke førjulstiden bare handle om smitte og corona – det handler om samhold, familie og venner og å se noe som er litt større enn seg selv, sier ordføreren.

Den siste uken er det påvist 46 nye smittetilfeller i Moss. Lørdag ble det bekreftet 14 tilfeller, hvorav tre er under 18 år.