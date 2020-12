Verdenscuper i Finland

I Ruka i Finland fortsetter i dag verdenscupen i nordiske grener. Det blir hopp og kombinert for menn, samt langrenn i friteknikk over 10 og 15 kilometer for henholdsvis kvinner og menn. I Kontiolahti – nærmere 50 mil lenger sør i landet – er det verdenscup i skiskyting. Øvelsene i dag er i sprint, og kvinnene går 7,5 kilometer mens mennene skal ut på 10 kilometer.

Magnus Carlsen i finale

I dag er første dag av finalen i onlineturneringen Champions Chess Tour i hurtigsjakk. Vår sjakkstjerne Magnus Carlsen, som fyller 30 år i morgen, møter amerikanske Wesley So. Vinneren at turneringen får med seg 30.000 dollar, eller nærmere 270.000 kroner.

Våpen-folkeavstemning i Sveits

Sveitsiske velgere skal i dag avgjøre om investeringer i våpenprodusenter skal forbys i landet. Sveitsiske banker har gitt lån og eier aksjer verdt 11 milliarder dollar i selskaper som Lockheed Martin, Northrop Grumman og General Dynamics, ifølge den uavhengige forskergruppen Profundo.

Sp-nominasjon i Møre og Romsdal

Senterpartiet i Møre og Romsdal holder nominasjonsmøte for å avgjøre hvordan lista til stortingsvalget i 2021 blir.

MDGs landsstyremøte fortsetter

I dag skal MDGs landsstyre stemme over resolusjoner om å avvikle rovviltnemndene, styrke skogvernet og å stanse byggingen av Davvi vindkraftverk ved Rásttigáisá i Lebesby og Tana kommuner.

Eliteserierunde i fotball

I den 26. runden i eliteserien i fotball for menn er det duket for disse kampene: Bodø/Glimt – Rosenborg, Kristiansund – Strømsgodset, Mjøndalen – Stabæk, Molde – Haugesund og Vålerenga – Sarpsborg. Opprinnelig skulle Sandefjord ha spill mot Odd, men kampen er utsatt på grunn av koronasmitte i sistnevnte lag.