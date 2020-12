P3-prisen til overrasket Gabrielle

Prisutdelingen fant sted i Det gamle biblioteket, det tidligere Deichmanske bibliotek, i Oslo.

Utdelingen til Gabrielle var det kulturminister Abid Raja (V) som sto for.

– Gabrielle er en artist og låtskriver helt i toppsjiktet. Etter gjennombruddet med debutsingelen «Ring meg» i 2011, har hun med unik stemme og meloditeft engasjert folket med en rekke store hits. Hun har fått velfortjente merkelapper som hitmaker og popdronning, leste han fra juryens begrunnelse.

– Gabrielle er en uredd låtskriver som evner å kombinere det fengende med det ekte og mer nedstrippet. Hun er en stor ordkunstner og moderne historieforteller, og viser et spenn fra det eksplisitte og rå til det nære og følsomme, lød det videre.

19-årig nykommer

Den 19 år gamle rapperen Ugbad Musti fikk prisen som årets nykommer. Hun er best kjent for singelen «Gro Harlem Brundtland».

– Dette er en artist som har en tydelig og egenrådig stemme som skildrer livet til unge mennesker på østkanten i Oslo via feite raplåter. Hun har allerede vist at hun kan bli en ledestjerne for den oppvoksende generasjon. Noe som er imponerende så tidlig i karrieren, som garantert vil bli lang og innholdsrik, heter det i juryens begrunnelse.

Priser til Girl in Red og Dagny

Girl in Red (Marie Ulven) ble kåret til årets artist.

Kategorien erstattet i år den faste prisen «årets liveartist», som istedenfor å kun basere seg på liveopptredener, hedrer det helhetlige avtrykket artisten har satt i det annerledes året som har gått. Vinneren ble stemt fram av publikum.

Dagny fikk prisen for årets låt for «Somebody». Juryen beskriver låten som «eksemplarisk synthpop med et refreng som forblir i hodet».