Skudd avfyrt i Oslo – ingen skadd på stedet

– Vi er på stedet med mange patruljer etter melding om at det var avfyrt to skudd. Ingen er skadd på stedet, melder Oslo politidistrikt i 21-tiden.

De er i kontakt med vitner og søker etter en sølvfarget VW Polo som er sett i forbindelse med hendelsen.

– Vitner forteller at de har hørt høye stemmer i forkant av at skuddene skal ha blitt avfyrt, og det tyder på at det har vært et slags håndgemeng eller konfrontasjon, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til VG.

Pakker med det politiet tror kan være hasj lå igjen på asfalten nær stedet der skuddene ble avfyrt.

Sandnes sier at det ikke er tegn til at noen har dratt fra stedet med skader eller blødninger.

Et av skuddene traff et vindu i en bygård, men politiet opplyser at de har flere holdepunkter som tilsier at det er et tilfeldig treff. Ingen i leiligheten er fysisk skadd.

Kriminalteknikere er på vei og området ved åstedet er sperret av.

Skuddene ble avfyrt der Fossveien møter Helgesens gate. Meldingen kom inn til politiet klokka 20.38 lørdag.