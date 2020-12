Mann skadd i knivstikking i Øvre Telemark

Sørøst politidistrikt fikk melding om knivstikkingen, som skjedde i en bolig i bygda Åmdalsverk, klokka 1.15 natt til lørdag. Den skadde mannen er sendt til sykehus.

– En kvinne i 40-årene er pågrepet. Saken etterforskes videre, melder operasjonssentralen.

Det var de to selv som meldte fra om saken, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø til Varden , som skriver at de to skal bo på samme adresse.