Mann dømt for å ha voldtatt kvinne som haiket

Natt til 28. oktober 2018 plukket mannen opp en kvinne ved en bussholdeplass på Skjold. Hun skulle til en venn i Os, og fikk haik, skriver Bergens Tidende.

Kvinnen fortalte i retten at mannen kjørte inn på en parkeringsplass, der han skal ha voldtatt kvinnen.

Nå er mannen dømt til fengsel i to år. Ifølge dommen finner retten bevist at mannen skaffet seg seksuell omgang med den fornærmede kvinnen ved truende atferd og at han handlet forsettlig.

Mannen ble også dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Vi er uenige i rettens vurdering, og dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer Kaj Wigum til BT.

Mannen er tidligere dømt for en overfallsvoldtekt i 2004, etter at de ble gjort DNA-treff i forbindelse med voldtekten i 2018.