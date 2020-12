Mediene har mistet to av ti annonsekroner

Aviser, radio og TV har hatt et inntektstap på sju prosent i perioden fra april til august i år sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

– Tallene dokumenterer at pandemien har forsterket annonsefallet i redaktørstyrte medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Nordmenn bruker stadig mer penger på å abonnere på nettaviser, TV-pakker og strømmetjenester, men det er ikke nok til å veie opp for annonseinntektene som forsvinner.

Siden 2012 utgjør annonsebortfallet et tap på totalt 3,1 milliarder kroner. Det er avisene som har tapt mest.

Avisenes resultater endte på nær 1 milliard kroner i fjor, noe som er 15 prosent mindre enn året før. Summen inkluderer statstilskudd.

De kommersielle nasjonale radiokanalene opplevde også et kraftig fall i lønnsomheten i fjor på 66 millioner kroner. Velsand påpeker at radiostasjonene er særlig sårbare for endringer i reklamemarkedet.

Tallene Medietilsynet legger fram fredag, byr også på noen lyspunkter. Lønnsomheten er totalt sett blitt bedre. Driftsresultatet i bransjen økte med nesten 50 prosent fra 2018 til 2019 til totalt 1,7 milliarder kroner. Men Velsand påpeker at de viktigste årsakene til bedringen er økte inntekter i TV 2 og reduserte kostnader i Discovery. I resten av mediebransjen er tendensen svekket lønnsomhet.