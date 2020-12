Bestselgende kosmetikk funnet med ulikt i innhold i ulike land

Det opplyser Forbrukerrådet til NTB. Rådet har sammen med nordiske samarbeidspartnere vært med på den danskledede undersøkelsen.

I sommer ble det kjøpt 39 populære kremer, tannpastaer, sjampoer, bodylotions og maskaraer i land på seks kontinenter. Nivea Creme, verdens mest solgte hudkrem, var blant produktene.

Produktene ble funnet i totalt 176 ulike versjoner. Innholdsfortegnelsen på tilsynelatende identiske produkter inneholdt ikke de samme ingrediensene. I tillegg varierte sammensetningsforholdet av ingredienser.

Forbrukerrådet sier dette er viktig å være klar over når man handler produkter man pleier å bruke, i utlandet eller på nett.

– Et produkt du er vant til, og som ikke inneholder allergifremkallende stoffer, kan plutselig være noe annet i et annet land, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Kjemisk cocktail

32 av produktene ble funnet i norske butikker, og av disse er det kun tre som ikke inneholder såkalt problematiske kjemikalier. Tidligere i uka uttalte Folkehelseinstituttet at de nå vurderer i hvilken grad slike kjemikalier medfører helserisiko, ettersom det er på det rene at en rekke ulike kjemikalier fra kosmetikk, sjampo og hudpleieprodukter passerer gjennom kroppen vår daglig.

Alt avhenger trolig av mengdene og miksen, den såkalte cocktaileffekten, som man foreløpig vet lite om.

I de undersøkte kosmetikkproduktene ble det funnet hele 63 uønskede kjemiske stoffer. Av disse var 22 stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende. De svært allergifremkallende konserveringsmidlene MI og MCI, som kan gi livsvarig allergi, ble funnet i flere produkter i flere land.

– Undersøkelsen bekrefter viktigheten av å få fortgang i arbeidet med å regulere hormonforstyrrende og andre uønskede stoffer strengere, sier Blyverket

Flere forklaringer

Forbrukerrådet ble overrasket over at sammensetningen i kjente merkevarer varierer selv mellom naboland.

Fagsjef for biologi og kjemi i Astma- og Allergiforbundet (NAAF), Kent Hart, mener det kan være flere årsaker til variasjonene.

– Det kan være forskjeller i regelverk mellom regioner, nye lovreguleringer lokalt og etterslep i varebeholdningen. Det kan også være at nye ord er tatt i bruk på etiketten, men at innholdet er det samme, sier Hart.

Det danske Forbrugerrådet Tænk har tatt initiativet til det internasjonale samarbeidet mellom organisasjoner i 34 land for å finne ut om kosmetikkprodukter inneholder de samme ingrediensene, uavhengig av hvor man kjøper dem i verden. Det var også et mål å finne ut hvilke kjemikalier som benyttes i de bestselgende produktene som ble valgt ut til studien, og om noen av dem er ulovlige.

Ulik forventning

Hart påpeker også at regelverket – og ingredienslista for produkter – kan ha vært nylig oppdatert for et land, men at det kan ha ligget gamle produkter i butikkene – etterslep av varebeholdning som selges før den nye varianten settes i hyllene. Dermed kan det ha kommet med ikke-reelle ulikheter i studien.

Nivea Creme, verdens mest solgte hudkrem, ble funnet med 21 ulike innholdsforhold mellom ingrediensene, i tillegg til at det ble funnet 8 ulike ingrediensvarianter av kremen.

I en kommentar til NTB sier konsernet bak produktet, Beiersdorf i Tyskland, at forholdet mellom ingrediensene er litt tilpasset regionalt for å oppfylle de lokale forbrukernes «sensoriske preferanser» og tilpasse kremen til de spesifikke produksjonskrav regionalt.

Beiersdorf understreker at de bruker store ressurser på sikkerhetstester, men at det aldri vil være mulig å sikre seg mot at forbrukere reagere allergisk på en eller flere ingredienser. Derfor vil de alltid anbefale sine forbrukere å sjekke innholdet i produkter når de kjøper dem. De sier imidlertid at det kun finnes én variant av denne kremen i Norge.