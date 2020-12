Lønnsenighet for Kystrederiene

Enigheten kom natt til fredag, opplyser Kystrederiene i en pressemelding. Resultatet er blant annet et generelt tillegg på 1,25 prosent med virkning fra 1. oktober i år.

– Det er utfordrende tider for norsk næringsliv og maritim bransje, så vi er svært fornøyde med å ha kommet til enighet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi har landet på et godt resultat for våre medlemmer, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.