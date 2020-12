Ikke noe vedtak om Baneheia-gjenopptakelse

Leder Siv Hallgren i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker sier til NTB torsdag at det fremdeles jobbes med å ta stilling til om Kristiansen skal få prøvet saken sin på nytt. Noen konklusjon kommer ikke på todagersmøtet som avsluttes torsdag.

– Vi vet ikke når saken blir ferdig behandlet. Kommisjonen jobber med saken, sier Hallgren til NTB.

Hun sier det blir flere møter i Gjenopptakelseskommisjonen framover. På grunn av pandemien foregår møtene for tiden digitalt. Tidligere har Hallgren uttalt at hun ikke kan anslå når en konklusjon vil foreligge, men har slått fast at det er en krevende sak, og at det vil være behov for ekstra møter i tillegg til de ordinære møtene.

Uforstående

Det er sjette gang Viggo Kristiansen ber om å få saken sin gjenopptatt. Den siste begjæringen ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen i 2017.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin stiller seg uforstående til den lange behandlingstiden begjæringen om gjenopptakelse tar.

-De bruker mange møtedatoer i en sak der det vitterlig er et utelukkelsesbevis, skriver Sjødin til NTB.

DNA-bevis

Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen soner i dag en dom på 21 års forvaring, mens Andersen ble sluppet fri i 2016 etter endt soning. Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte i desember i fjor rettsgenetiker Frederik Torp Petersen ved Rettsmedisinsk institutt i København som ny sakkyndig for DNA-bevisene i saken.

Rapportens konklusjon var klar i juni og viste at Retsgenetisk Afdeling i København ville ikke rapportert DNA-analysene som bevis i en straffesak.