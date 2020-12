Coronatiltakene i Oslo forlenges til mandag 14. desember

I uke 46 innførte Oslo-byrådet en sosial nedstenging som blant annet innebar at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinghaller og lekeland. Det ble også innført full skjenkestopp.

16. november strammet Oslo kommune ytterligere inn og innførte blant annet rødt nivå på ungdomsskolene. Det ble også forbud mot innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.

Torsdag opplyste Johansen at tiltakene forlenges til mandag 14. desember.

Nødrop

Byrådsleder Johansen kommer med et nødrop til regjeringen og ber om en egen til tiltakspakke for Oslo.

Johansen sier at mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne.

– Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi tenger en egen tiltakspakke for Oslo.

Ifølge byrådslederen må tiltakene være spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet. Johansen sier det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer dem som er hardest rammet, og at de sikrer at konkursutsatte bedrifter overlever.

– Håper regjeringen svarer

Han viser også til det han kaller en tankevekkende aksjon som ble gjennomført på Grünerløkka tidligere i uka. Der ble det hengt opp en rekke plakater om at store kjeder kan komme til å åpne der det i dag er uavhengige butikker og spisesteder.

– Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien.

På spørsmål om han har fått indikasjoner fra regjeringen om at de vil komme med en slik Oslo-pakke, svarer Johansen at han har tett kontakt med bransjen og ser at tiltakene som har kommet så langt, ikke treffer godt nok.

– Dette var et nødrop. Jeg vil fortsette å ha tett kontakt med næringsministeren og andre, men så langt har vi ikke greid å få en Oslo-pakke.

Omfattet av tiltakspakkene

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til NTB at han er enig med Johansen i at det er grunn til å bekymre seg for bedriftene som sliter på grunn av pandemien.

– Det er årsaken til at regjeringen har stilt opp med målrettede tiltakspakker for bedrifter. De gjelder uavhengig av hvor bedriftene er. Har de opplevd stor omsetningssvikt, vil de få hjelp fra myndighetene.

Kommunalminister Nikolai Astrup sier Oslo-bedriftene er omfattet av tiltakspakkene regjeringen har kommet med til bedrifter i hele landet. Foto: Jil Yngland / NTB

Han sier de følger situasjonen nøye, men at slik det er nå, skal bedriftene i Oslo være omfattet av de samme tiltakspakkene som bedrifter andre steder i landet.

– Når Oslo er så hardt rammet av pandemien, vil det også si at en betydelig andel av pengene som er bevilget vil gå til bedrifter i Oslo.

Astrup sier staten skal fortsette å stille opp for næringslivet, men at også kommunene har virkemidler.

– Jeg vil oppfordre Raymond Johansen til å vurdere hva Oslo kommune selv kan gjøre for å avhjelpe situasjonen for bedriftene i Oslo som sliter, for eksempel å lempe på eiendomsskatten eller andre avbøtende tiltak.