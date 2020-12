Skal du reise hjem til jul, er rådet å planlegge i god tid

Den store fartingen starter om få uker. Mange skal hjem til familie og venner i julen. Tradisjonelt er dette årets mest hektiske reisesesong. For transportselskapene er det ekstra utfordrende å legge til rette for gjennomføring under en pandemi.

– For å sikre at det er avstand mellom reisende som ikke reiser sammen, er det færre seter til salgs om bord. For dem som kan, anbefaler vi å unngå de store utfartsdagene som normalt er de siste dagene før julaften og nyttårsaften, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Vy ser at folk er avventende og bruker tid på å bestemme seg, og at flere bruker fleksible billetter som det er mulig å avbestille.

På Bergensbanen der det reserveres plass, kjører togene med 50 prosent setekapasitet. De som reiser alene, får setet ved siden av reservert slik at det står tomt. Er man flere som reiser sammen, legges det til rette for at man kan sitte sammen. Bortsett fra Bergensbanen er det ikke setereservasjon på de andre Vy-togene på Østlandet, som f.eks. til Halden, Skien og Lillehammer. Her er det ekstra viktig å tenke på avstand og planlegge hvilke avganger man velger.

Kan forlenge toget

De to andre nye tog- og busselskapene kommer også med den samme beskjeden og ber publikum bestille og reservere plass tidlig siden de bare har 50 prosent setekapasitet. SJ som dekker togene nordover med blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen, kan forlenge togene om det blir stor pågang.

– Planlegg i god tid. Det kan bli utsolgt, både på grunn av smitterestriksjonene og at flere reiser nå til jul og nyttår, sier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ.

Sørtoget som går mellom Stavanger og Oslo, sier at det skal få alle hjem, hvis de reisende er flinke og bestiller i god tid.

– Grunnen til at vi ønsker at folk reiser tidlig, er smittereglene og at vi derfor kun har 50 prosent setekapasitet. Når toget er halvfylt, er det fullt. Bestiller man tidlig er det lettere å få de billettene man vil ha, sier pressekontakt Dag Brekkan i Go-Ahead.

Og alle togselskapene ber folk pakke greit, så de kommer trygt av toget og får med seg alt når man kommer fram på stasjon.

Alternativ rute

Billettselskapet Entur, som koordinerer for offentlig kollektivtrafikk i Norge, anbefaler publikum å planlegge tidlig og kanskje vurdere alternativ transport ved å kombinere tog og buss.

– I vår reiseplanleggingstjeneste kan man se bredden av kollektivtilbud og finne alternative måter å reise på, sier Even Kyseth som er direktør for service og kommunikasjon i Entur.

Hans beste råd for dem som vil unngå julerushet og som har muligheten, er å reise tidlig og velge upopulære avganger.

Flere fly i lufta

Flyselskapene melder om at de nå gjør seg klare til å ta imot passasjerene som skal reise. Alle setter opp flere fly og ruter før julerushet. Og for noen er julesalget i gang.

– På grunn av etterspørselen setter vi opp 62 ekstraavganger i julen fordelt på de fleste rutene våre. Billettene legges ut for salg i forbindelse med julesalget vårt som starter torsdag, sier pressekontakt Christer Baardsen i Norwegian.

Han ber folk om å være tidlig ute med flybillettene til jul.

SAS har også utvidet tilbudet til 129 ruter og 82 direktefly i jula.

– Vi øker både antall ruter og flere direkteruter i Europa i forbindelse med jula. Det er mange som skal reise for å komme hjem i jul, i tillegg til jobbreiser, sier John Eckhoff som er kommunikasjonssjef for SAS i Norge.

Widerøe har også satt opp flere direkteruter for at folk skal slippe unødvendig mellomstopp. De ser at de reisende har begynt å tenke på julen allerede, og enkelte avganger begynner å fylle seg opp.

– Den tradisjonelle utfartsperioden er også noen dager lengre i år enn det den var i fjor på grunn av julens plassering. Vi forventer derfor at juletrafikken i år spres over flere dager, sier kommunikasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe.