Over 50 coronatilfeller på Apalløkka skole i Oslo – skolen stenges

14 av 15 klasser er satt i karantene, skriver skolen.

Skolens rektor Elisabeth Dullum opplyser til NRK at de ikke er kjent med årsaken til smitteutbruddet og legger til at få personer har symptomer.

– Det har sannsynlig foregått asymptomatisk smitte , sier Dullum til VG.

Hjemmeskole



Smitten ved skolen ble først kjent mandag og tirsdag forrige uke. Skolen ble dermed stengt onsdag 18. november, ifølge NRK. Den vil holde stengt til og med fredag 4. desember. Alle klassene vil fram til da få hjemmeundervisning.

– Vi har hjemmeskole hver dag der hver time følges. Det er faktisk slik at ansatte som er smittet, også driver undervisning, sier rektoren til rikskringkasteren.

Skolen har ifølge hjemmesidene over 400 elever og 40 lærere fordelt på 8. til 10. trinn.

Skolen ligger nordvest på Ammerud i bydel Grorud, en bydel som har vært hardt rammet de siste ukene.

162 nye smittede i Oslo siste døgn

Antall smittede siste døgn er tre færre enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 224 smittetilfeller.

Det er registrert 162 smittede i Oslo siste døgn. Snittet den siste uken er 168 smittede per dag.

De siste 14 dagene er det dermed registrert 2.462 nye smittetilfeller i Oslo, viser nye tall fra kommunen.

Flest smittet i aldersgruppen 20 til 29 år

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 552.

Bydelene Grorud og Bjerke har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 201 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 725,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I bydel Bjerke er det registrert 239 nye tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 715,1 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 72 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 141,7 per 100.000 innbyggere.