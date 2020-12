Solberg: Julefeiringen i år vil bli annerledes

Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen.

– Med økt reiseaktivitet øker også sjansen for at smitte spres, advarte Solberg.

– Det vil derfor uansett ikke være rom for å planlegge de store juleselskapene eller nyttårsfestene i år. Feiringen kommer til å bli annerledes, sa Solberg.

– Har fremdeles for høy smitte

Hun varslet også at de nåværende nasjonale tiltakene må vare minst tre uker til.

Regjeringen vil opprettholde smitteverntiltakene som er innført, i minst tre uker framover. Solberg sier det er for tidlig å senke skuldrene.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i tallene er tilstrekkelig. Vi må se en klar nedgang i tallene i minst tre uker til, sa Solberg under pressekonferansen.

– Vi har fremdeles for høy smitte og et høyt nivå på smitten sammenlignet med for noen uker siden, sa statsministeren.

Smitten gikk ned sist uke

Det ble meldt 3.621 smittetilfeller i uke 47, en nedgang på elleve prosent fra uka i forveien. Smittetallet R har falt til 1,0.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg mener smitteutviklingen nå går riktig vei. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det viser Folkehelseinstituttets siste ukesrapport, som ble lagt fram onsdag.

I uke 46 ble det meldt om 4.080 smittetilfeller.

Matematisk modellering viser ifølge Folkehelseinstituttet at økningen i smittespredningen har stoppet opp etter 5. november. Smittetallet R falt dermed til 1,0 fra et nivå på 1,4 i perioden 26. oktober til 5. november.

– En nedgang fra 1,4 til 1 er en vesentlig nedgang. Men ideelt sett bør vi komme under 1, sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

– Det går rett vei nå. Men det er for tidlig å slippe opp på tiltakene, sier hun.

Smittetallet R viser hvor mange nye hver smittede i snitt smitter videre.

FHI påpeker at antall testede samtidig falt med 16 prosent fra uke 46 til uke 47. Andelen positive blant de testede økte fra 2,77 prosent til 2,92 prosent.

Håper å kunne gi coronavaksine tidlig neste år

På pressekonferansen kom statsministeren med oppløftende vaksinenyheter.

– Det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr at vi forhåpentligvis kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sa Solberg.

EU har så langt inngått avtale med fem ulike vaksineprodusenter, og Norge er omfattet av disse avtalene.

– I oktober besluttet regjeringen at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og at det skal være gratis å vaksinere seg, sa statsministeren.