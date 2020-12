Frp varsler ny kamp mot boplikten

Boplikten er et inngrep i eiendomsretten, der kommunen skaper et boligmarked hvor prisene blir holdt kunstig nede, mener Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad.

– Vi er ikke tjent med et marked som holdes utenfor det frie markedet. Boligsalg og -kjøp gir inntekter og innbyggere, sier han til NTB.

– Det er mye distriktene kan gjøre for å sikre seg innbyggere og inntekter, men tvang og inngripen i eiendom er aldri en riktig løsning, mener Njåstad.

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Personlig boplikt betyr at eier må bo der selv. Ved upersonlig boplikt kan andre enn eieren bo der. Boplikt kan følge direkte av loven, eller bli fastsatt som vilkår i et vedtak om å gi konsesjon.

Høyre/Frp-regjeringen varslet allerede høsten 2013 at de ville kjempe for å få fjernet boplikten, men det har ikke vært flertall på Stortinget for å ta et slikt grep.