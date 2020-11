– Vi fikk vite at det var rundt 30 mennesker til stede. Da vi kom dit ble det bekreftet at det var flere enn coronaforskriften tillater, sier avsnittsleder ved etterforskningsavdelingen i Lillestrøm politistasjonsdistrikt, Per Morten Hvattum, til Romerikes Blad.

Politiet meldte om selskapet like etter klokken 18 mandag. Det var 24 voksne og flere barn til stede i den private boligen.

– Det var en del som stakk fra stedet da politiet kom, men vi fikk notert personalia på en del andre personer, sier Hvattum.

Ti personer er nå anmeldt i saken. Disse vil trolig bli ilagt et forelegg.

Personene som var til stede, skal ha forklart at de ikke var kjent med forskriften om maksimalt antall personer.