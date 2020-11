Brannslukking i Skien pågår fortsatt

Det brenner fortsatt i metallhaugen som førte til voldsom røykutvikling i området rundt Havnevegen i Skien mandag ettermiddag og natt til tirsdag.

– Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning, men den er ikke enkel å slukke, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa tirsdag morgen.

Ved åttetiden satt politiet og brannvesenet i et møte for å kartlegge situasjonen og gjøre opp status for slukningsarbeidet så langt.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 17 mandag. Da var det frykt for spredning til bygninger i nærheten. Beboere i området ble bedt om å holde vinduer og dører lukket på grunn av røyken.

Tre personer som er ansatt på gjenvinningsbedriften Stena Recycling, fikk i seg røyk og ble brakt til sykehus for sjekk.

Nesten to timer etter at brannen brøt ut, meldte brannmannskapene at de hadde god kontroll. Da hjalp også en båt til med tilførsel av vann, og anleggsmaskiner hadde hjulpet til med å dele opp haugen for å hindre spredning.

Operasjonsleder Grindem opplyser til Varden at det er brukt svært mye vann for å slukke brannen.

Dette vannet er blitt forurenset, som følge av giftstoffene i metallhaugen.

– Det er gjort tiltak for å hindre at dette forurensede vannet skal spre seg, sier han.