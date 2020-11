Volvo sier opp forhandleravtalen med Bilia – får konsekvenser i Norge

Bilias kommunikasjonssjef Dagfinn Asak bekrefter overfor NTB mandag kveld at selskapets norske filial har fått beskjed om oppsigelsen.

Etter oppsigelsesperioden vil Bilia fortsette å betjene Volvo-biler og fortsette å selge brukte biler av merket, fremgår det av en pressemelding fra selskapet som nyhetsbyrået TT gjengir.

Bilia er Nordens største bilforhandler og solgte i fjor nye Volvo-biler for cirka 6,4 milliarder svenske kroner i Sverige og Norge.

Det tilsvarer over 20 prosent av selskapets samlede omsetning på 29,5 milliarder kroner.

Bilia har rundt 5.000 ansatte fordelt på 135 anlegg i Sverige, Norge, Tyskland, Luxembourg og Belgia.

Selskapet oppgir at de er etablert på Østlandet. I Sverige finnes Bilia på over 70 steder, med anlegg rundt Stockholm, Malmö og Göteborg, samt i Mälardalen og Skaraborg.

Så sent som i slutten av oktober kunne Dagens Næringsliv melde at bilforhandlerkjeden i tredje kvartal leverte sitt beste resultat noensinne i Norge.

Omsetningen i kvartalet økte med 6 prosent til 1.945 millioner kroner. Det operative driftsresultatet økte ifølge avisa fra 48 millioner kroner til 123 millioner kroner.

– Historisk sett er dette de høyeste nivåene oppnådd for Bilia i Norge både akkumulert og i et enkeltstående kvartal, og dette til tross for en negativ valutaeffekt i år på nesten 10 prosent sammenlignet med i fjor, kommenterte administrerende direktør Frode Hebnes.