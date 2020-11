Tre personer fraktet til sykehus etter trafikkulykke i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal politidistrikt melder via Twitter klokken 14.03 at ulykken fører til stans i trafikken og at det er manuell dirigering på stedet.

Skadeomfanget er ikke kjent.

Bergsøysundet bru er en flytebro på E39 i kommunene Tingvoll og Gjemnes i Møre og Romsdal.

Bergsøysundbrua var Norges første moderne flytebro, og er sammen med Nordhordlandsbrua, verdens eneste i sitt slag , ifølge Store norske leksikon.

Bergsøysundbrua ble offisielt åpnet i 1992.

