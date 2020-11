27 nye smittetilfeller i Drammen

Av disse er 19 nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens åtte har ukjent smittevei.

Smittetilfellene det siste døgnet er registrert hos elever og ansatte ved tre skoler i kommunen, samt ved et bo- og servicesenter og et sykehjem.

– Gjennom helgen ser vi at den utflatende trenden fra forrige uke fortsetter. Men det er fortsatt for tidlig å si med sikkerhet at vi er i en nedadgående trend, sier smittevernoverlege Einar Sagberg til kommunens nettsider.

De siste sju dagene er det blitt påvist 249 nye tilfeller av coronasmitte i Drammen kommune. Uka før var det 370 nye tilfeller.