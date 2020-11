Årets internasjonale Emmy-priser deles ut

Den internasjonale Emmy-prisen deles ut i elleve kategorier. Prisen deles ut til programmer produsert og sendt utenfor USA. NRK-programmet Folkeopplysningen er nominert i kategorien «non-scripted entertainment».

Parallelle militærøvelser

Øvelsen Viking høst på Rena i Østerdalen går parallelt med øvelsen Rein 2 i Troms. Begge øvelsene går i tidsrommet 23.–27. november.

Giverkonferanse for Afghanistan

FN er vert for en giverkonferanse for Afghanistan. Konferansen varer til tirsdag. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar i en paneldebatt om kvinners rolle for fred på et digitalt sidearrangement.

Sarkozy stilles for retten

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy stilles for retten, tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering og korrupsjon. Rettssaken skal pågå til 10. desember.

Europeisk rapport om luftkvalitet

European Environment Agency offentliggjør sin årlige rapport om luftkvalitet.

Parlamentarikerkonferanse i Nato

Generalsekretær Jens Stoltenberg deltar på den årlige samlingen for parlamentarikere i Nato. Han skal tale til konferansen og delta i et panel styrt av konferansens leder Attila Mesterházy.