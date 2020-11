FHI-topp: Skulle ønske vi hadde bedre tid til å gjøre vurderinger

Det kommer fram i svaret som FHI sendte Justis- og beredskapsdepartementet, skriver Aftenposten.

«Veldig mye skyves over på kommunene, som har lite ressurser. Det er dermed ganske så sannsynlig at praksis blir ulik, og at mange innreisende ikke følges opp», skrev FHI, som ikke ble hørt.

– I situasjonen vi er i nå, kommer mange av oppdragene med korte tidsfrister. Vi skulle ønske vi hadde bedre tid til å gjøre vurderinger i flere av oppdragene som er gitt med korte svarfrister, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til Aftenposten.