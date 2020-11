Lyngdal forlenger ikke de lokale coronatiltakene

Det besluttet kriseledelsen i Lyngdal kommune søndag kveld, skriver kommunen i en pressemelding, ifølge Fædrelandsvennen.

Mandag 16. november vedtok kommunestyret i Lyngdal en lokal forskrift som innebar forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn fem personer til stede. Tiltakene gjelder ut mandag 23. november.

Kommunens skoler og barnehager åpner igjen torsdag 26 november.

I tillegg gjenåpner kommunen kino, bibliotek, Sørlandsbadet, fritidsklubb og kulturskolen, samt aktivitet i kommunale idrettshaller i løpet av uka, ifølge Lyngdals Avis.

Kommunens kriseledelse anbefaler at det også den kommende uka utvises forsiktighet knyttet til det å gjennomføre, arrangere og delta på sammenkomster utenfor hjemmet for voksne over 20 år.

Smitteutbruddet i Lyngdal er knyttet til en rumensk menighet, som avholdt fem møter i leide lokaler hos Betania Lyngdal den første helgen i november. Det er ikke registrert nye smittetilfeller i kommunen den siste uka, men 70 personer er fremdeles i isolasjon som følge av smitte.