Politiet har funnet felgtyven i Østfold

Tyvene kom seg unna i bil, men ble stanset på Rakkestadveien ved Lekum, skriver politiet i en twittermelding.

Føreren av bilen ble pågrepet, mens en passasjer rømte over et jorde og inn i skogen. Helikopter og hundepatruljer ble satt inn for å finne passasjeren.

– Når vi har ledige ressurser, så bruker vi dem, sier operasjonsleder Terje Marstad til VG.

– Han kan jo bli kald av å være ute nå, det er ikke de som kler seg etter forholdene etter det her.

Like etter kl. 21 meldte politiet at de har kontroll på passasjeren som stakk av. Helikopteret dirigerte mannskaper på bakken til et grantre i skogen hvor han gjemte seg.

Føreren av bilen er en kjenning av politiet i 30-årene, skriver VG.