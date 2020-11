Roligere vær til uken

Mye vind og uvær preget helgen i store deler av landet, men ruskeværet er ventet å avta mandag.

– Det ser ut til at det blir lavtrykksaktivitet også de første dagene som kommer, men det ser ikke ut til at det skal bli kraftige lavtrykk som vil gi mye vind og nedbør, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Det er de sørlige delene av landet som først og fremst vil merke lavtrykkene.

– Den nedbøren som kommer blir stort sett regn i lavlandet og snø i indre og høyere strøk. Så det er ikke noe vintervær på gang i lavlandet.

Håp om snødryss til advent

Når vi passerer midten av uken, er det derimot meldt en høytrykksrygg over hele Skandinavia. Det gir stort sett rolige vindforhold og lite nedbør.

– Det som er litt usikkert for helgeværet, særlig østafjells, er om høytrykket vil svekkes og om det vil komme lavtrykk fra vest. Da kan det bli litt snøfall ganske langt ned, kanskje helt ned i fjæresteinen, sier meteorologen.

For dem som ønsker seg en hvit første søndag i advent, er det altså en liten mulighet for et snødryss den dagen.

Rolig i nord

Det ser ut til å bli rolige vindforhold og lite nedbør i den nordlige delen av landet. Siste del av uken og til helgen vil trolig høyrykket også merkes her.

– Det kan bli litt mildt i de ytre strøkene av Troms og Finnmark, men indre strøk ser ut til å få godt med minusgrader i store deler av uken og til helgen. Det er ikke snakk om sprengkulde med 20–30 minusgrader, men det kan bli tosifrede minusgrader, sier Haga.

Det er ventet at Spitsbergen vil få litt urolig vær med kraftig vind og en god del nedbør, særlig i siste del av uken.