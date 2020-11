338 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 32.349 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 338 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 236 færre enn dagen før og 180 færre enn natt til søndag for en uke siden, viser foreløpige tall. De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.386 nye smittetilfeller i Norge.

Politiet i Oslo anmelder 45 for brudd på smittevernregler

I alt 45 personer anmeldes for brudd på smittevernreglene etter at politiet avbrøt to arrangementer i utleielokaler på Grønland i Oslo natt til søndag.

Først avsluttet politiet en sammenkomst med 22 personer. Deretter oppdaget de en annen fest i samme gård, men i et annet lokale. Der var det 23 personer. På ett av stedene ble det solgt mat og drikke, uten serveringsbevilling-. Det ble ikke solgt alkohol på de to arrangementene.

Trump gikk på ny smell i retten

Valgresultatet i Pennsylvania kan formelt godkjennes mandag, etter at Trump-kampanjen gikk på et nytt rettslig nederlag lørdag. En føderal dommer avslo kravet om å gjøre flere millioner stemmer ugyldige.

Kjennelsen fikk delstatens republikanske senator Pat Toomey til å sende ut en pressemelding der han gratulerer Joe Biden med valgseieren og ber Trump erkjenne nederlag i presidentvalget.

Ny omtelling av Georgia-resultatet

President Donald Trump leverte i natt et formelt krav om en ny omtelling av stemmene i Georgia, en av delstatene han tapte i presidentvalget. Den nye omtellingen skal skje maskinelt.

Demonstranter satte fyr på Guatemalas nasjonalforsamling

Flere tusen demonstranter samlet seg utenfor Guatemalas nasjonalforsamling i protest mot et omstridt statsbudsjett. Flere hundre tok seg inn i bygget, og satte fyr på deler av det.